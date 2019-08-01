Новости 1 августа: переговоры по транзиту газа, долги "АвтоКрАЗа", ситуация с "Укргидроэнерго"

О систуации с "Укргидроэнерго". Диспетчеры госпредприятия НЭК "Укрэнерго" заставляют работать компанию "Укргидроэнерго" в предаварийном или аварийном режиме, не предоставляя при этом корректных команд.

О кадровых чистках в АМКУ. Состав Антимонопольного комитета может быть полностью обновлен, недавние увольнения были первым шагом, заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

О долгах "АвтоКРАЗа". Ощадбанк отсудил у ПАО "АвтоКрАЗ" Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен.

О переговорах по транзиту газа. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, РФ и Евросоюзом запланированы на 16 сентября.

О суде по Приватбанку. Кассационный хозсуд остановил процесс признания недействительной процедуры обмена и продажи акций Приватбанка государству - "ball-in".

Об учетной ставке США. Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

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Что может сделать будущее правительство, чтобы жилые дома стали энергоэффективными, а граждане тратили меньше на тепло? Много всего. (укр)