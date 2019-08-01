У Зеленского планируют создать Службу финансовых расследований

Команда президента вместе с новоизбранными парламентариями и экспертами нарабатывают модель создания Службы финансовых расследований, которая будет заниматься экономическими преступлениями.

Об этом на брифинге заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает "Укринформ".

"Сейчас нами вместе с президентом, вместе с новоизбранными парламентариями нарабатывается модель создания нового органа - Службы финансовых расследований. Возможно, название будет другим, но это будет новая служба, которая будет заниматься экономическими преступлениями", - сказал он.

По его словам, вопрос демилитаризации налоговой службы обсуждался еще в 2014-2015 годах, и его решение заложит основу партнерских отношений между налогоплательщиком и налоговой службой.

Верланов добавил, что разделение правоохранительных и сервисных функций должно стать предпосылкой становления Службы финансовых расследований.

Напомним:

Государственная налоговая служба заработает после того, как в ведомство будет переведена треть персонала Государственной фискальной службы.