"Укрзализныця" проведет аудит закупок

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам компании Сергею Довгаленко провести полный аудит закупочных процедур.

Об этом Кравцов сообщил в Facebook.

"Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится странными заказами.

Срок - один месяц", - написал глава УЗ.

В конце июля СМИ писали, что филиал "Укрзализныци" "Центр сервисного обеспечения" объявил тендер на закупку подстаканников по 2000 грн за штуку. Впоследствии Кравцов сообщил, что тендер отменили, а деньги, выделенные на него, пошли на закупку жидкого мыла в поездах.

Экономическая правда