Крупнейший импортер дизтоплива может возобновить поставки "трубой" в сентябре

Wexler Group ведет переговоры с компанией Proton Energy о возможной скидке на ресурс, которая позволила бы возобновить поставки дизельного топлива трубопроводным транспортом.

Об этом сообщил владелец группы компаний Петр Белз.

"Сейчас мы ведем переговоры по этому поводу. Я надеюсь, что мы сможем договориться о снижении цены для того чтобы иметь возможность отгружать из Новоград-Волынского и Смыги. Нужно же как-то выходить из ситуации", - отметил Белз.

По словам Белза, возобновление поставок возможно уже в сентябре.

Proton Energy в свою очередь ведет переговоры с операторами продуктопровода на территории Беларуси и РФ и Украины о снижении тарифа на прокачку топлива.

Кроме того, глава Wexler Group заверил, что дефицита на рынке дизельного топлива накануне начала полевых работ ожидать не стоит.

"По нашему мнению, если и будет рост цен, он будет минимальным", - отметил Белз.

Напоминаем:

Самый крупный импортер дизтоплива Wexler Group заявил, что с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2019 года Wexler удерживает лидерство среди импортеров дизельного топлива.

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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