Стало известно, когда заработает новая Государственная налоговая служба

Государственная налоговая служба заработает после того, как в ведомство будет переведена треть персонала Государственной фискальной службы.

Об этом на брифинге сказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщает Укринформ.

"Государственная налоговая служба начнет свою работу тогда, когда переведутся 30% персонала из ГФС в ГНС. На уровне центрального аппарата мы уже это сделали. Теперь остались территориальные органы. Мы должны за следующие несколько недель перевести около 9 тысяч человек. После этого Кабинет министров принимает распоряжение и перекладывает функцию взимания налогов с Государственной фискальной службы на Государственную налоговую службу", - сказал Верланов.

Он отметил, что после этого ГФС будет выполнять функции таможни ровно до того момента пока Государственная таможенная служба тоже не переведет часть персонала своей структуры.

Напоминаем:

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой и Государственной таможенной службы путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения.

6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на занятие должностей руководителей ГНС и ГТС.

8 мая 2019 года председателем Государственной налоговой службы назначен победитель конкурса Сергей Верланов, который до этого работал заместителем министра финансов.

Сейчас из Государственной фискальной службы 400 человек уже переведены в новосозданную Государственную налоговую службы.