Компании Микитася разыграли 2 миллиарда на демонтаж саркофага ЧАЭС — СМИ

ГСП "Чернобыльская АЭС" Госагентства по управлению зоной отчуждения 29 июля по результатам тендера заказало ООО "СК "Укрстроймонтаж" демонтаж конструкций старого "Укрытия" над блоком №4 за 2,08 млрд грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

К концу 2023 года "Укрстроймонтаж" демонтирует нестабильные конструкции объекта "Укрытие", которые расположены над блоком №4 под надвинутой на него в ноябре 2016 аркой Нового безопасного конфайнмента, Это будет "ранний" демонтаж.

Поскольку проектирование заказывают вместе с работами "под ключ", итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Гарантийный срок качества работ составляет год, а эксплуатации объекта – 10 лет.

Цена сделки на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн.

Собственницей "СК" Укрстроймонтаж" является супруга президента "Укрбуда" ("Укрстроя") и экс-депутата Киевсовета от "УДАРа" Максима Микитася – Наталья. Ранее директором был теперь уже бывший помощник экс-нардепа Микитася – Андрей Якусевич.

Брат последнего – Сергей Якусевич сейчас занимает должность заместителя главы правления "Укрбуд". Он также был совладельцем ООО "Мегаполисстрой", где другим совладельцем выступал Анатолий Войцеховский, которого правоохранители обвиняют в самовольном захвате участков и незаконном строительстве.

Всего с 2011 года победитель получил подрядов преимущественно в "ЧАЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом" на 3,65 млрд грн.

Единственным конкурентом было ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" Андрея Стального, Юрия Маковея, Владислава Багирова, Руслана Свинцицкого, Павла Цырульникова и Сергея Лазаренко.

Эта фирма и корпорация "Укртрансбуд" являются соучредителями ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролирует Микитась.

Сейчас корпорацию "Уктрансбуд" не допустили к аукциону из-за недостатков документов, а ООО "Менеджмент Энерго" – за отсутствие каких-либо файлов в тендерном предложении.

ГАСУ по результатам мониторинга закупки заявила, что заказчик должен отклонить обе допущены фирмы за неполноту приложений к аналогичным договоров. Заказчик это опроверг.

ПАО "Киевметрострой" на день запоздало с обжалованием дискриминационных требований тендера, которые АМКУ с довольно высокой вероятностью поручил бы убрать.

Речь шла об опыте строительно-монтажных работ по объекту строительства класса последствий СС3 или строительства/реконструкции объектов V категории сложности в условиях действия источников ионизирующего излучения на сумму не менее 20% ожидаемой стоимости (509,48 млн грн).

Украинская правда