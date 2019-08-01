"Киевстар" получает 66 гривен с одного абонента — финансовые результаты

Доход оператора "Киевстар" за первое полугодие 2019 года составил 10,75 миллиарда гривен, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора.

Общий доход компании во 2 квартале 2019 года увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018 года, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

По сравнению со 2 кварталом 2018 года количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G.

Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 квартале 2019 года, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы.

При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018.

Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв 2019 года достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв 2018 года. Средний доход от абонента услуги "Домашний Интернет" увеличился на 4%, до 76 грн.

Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 года инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018 года. А за январь-июнь 2019 года капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.

Абонентская база во 2 кв 2019 года составила 26,2 млн.

Экономическая правда