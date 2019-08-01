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Великобритания дополнительно потратит более 2 миллиардов фунтов на Brexit

Четверг, 1 августа 2019, 10:10

Британское правительство заявило, что выделяет еще 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к выходу из Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Глава казначейства Саджид Джавид сообщил, что дополнительные средства для Brexit направлены на наем 500 пограничников, модернизацию инфраструктуры в портах, накопление основных лекарств и другие сферы, такие как информирование общественности.

"За 92 дня до того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, крайне важно, чтобы мы усилили наше планирование, чтобы убедиться, что мы готовы", - заявил Джавид.

"Эти дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов обеспечат нашу готовность выйти 31 октября – с соглашением или без", - добавил он.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что готов вывести страну из ЕС 31 октября - независимо от того, была ли достигнута договоренность о соглашении о Brexit или нет.

Правительство планирует немедленно потратить 1,1 миллиарда фунтов. Перед плановым выходом из ЕС 29 марта Великобритания уже запланировала в бюджет на нужды Brexit 4,2 млрд фунтов.

Европейская правда

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