Владельца Hello Kitty оштрафовали за нарушение правил единого рынка ЕС

Еврокомиссия оштрафовала на 6,2 млн евро японскую фирму Sanrio - создателя персонажа Hello Kitty - за нарушение правил единого рынка ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Компанию Sanrio оштрафовали за запрет торговцам продавать ее лицензионные товары за пределами той страны, где производится эта продукция, в другие страны Европейского экономического пространства. Из-за этого европейские потребители были ограничены в выборе были вынуждены платить за продукцию более высокую цену.

"Европейские потребители, даже покупая чашку с Hello Kitty или игрушку Chococat, могут в полной мере воспользоваться одним из главных преимуществ Единого рынка: возможностью совершать покупки по всей Европе, выбирая лучшие предложения", - заявила в связи с этим делом комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В июне 2017 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование и установила, что неисключительные лицензионные соглашения Sanrio нарушают правила конкуренции ЕС путем прямых и косвенных ограничений на экстерриториальный продажа лицензионных продуктов.

Компания сотрудничала с Еврокомиссией в данном расследовании, поэтому ей предоставлена 40-процентная скидка на штраф.

Sanrio специализируется на создании персонажей и выпуска товаров на их тематику. Самый известный из персонажей - белая кошечка Hello Kitty.

Европейская правда