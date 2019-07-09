Зеленский поручил Кабмину создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Согласно подписанному во вторник указу, Кабинет министров на Едином веб-портале органов исполнительной власти должен обеспечить создание информационного ресурса для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины одной партией.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить обнародование ежемесячных отчетов о результатах реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Зеленский также поручил Кабмину проработать вопрос относительно обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и обеспечения систематического обновления такой информации.

В то же время секретарь СНБО должен вынести на рассмотрение Совета образование Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне.

Также президент поручил ему обеспечить создание в аппарате СНБО телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров.

Экономическая правда