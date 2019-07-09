Во Франции введут эко-налог для самолетов: до 18 евро с каждого билета

В 2020 году во Франции введут так называемый "экологический налог" на воздушный транспорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министр транспорта Элизабет Борн сегодня заявила, что налог будет введен в 2020 году на всех рейсах из Франции и принесет около 180 миллионов евро для финансирования ежедневных перевозок.

"Мы решили внедрить экологический налог для воздушного транспорта на всех рейсах, вылетающих из Франции. Он будет прогрессивным и будет представлять собой взнос в размере 1,50 евро за билет на внутреннем или внутриевропейском рейсе в экономическом классе и может повышаться до 18 евро на рейсах за пределы ЕС в бизнес-классе", - сказала Борн.

Она утверждает, что все полученные от налога средства будут направлены на развитие ежедневных перевозок.

Борн также пояснила, что налог не будет касаться стыковочных рейсов, внутренних рейсов, вылетающих из/или направляющихся на Корсику, рейсов, связывающих материковую Францию с заморскими территориями.

Европейская правда