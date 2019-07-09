Экс-чиновников "Укрзализныци" подозревают в присвоении 7 миллионов

После проверки филиала "Укрзализныци" - "Центр управления промышленностью", бывших руководителей филиала заподозрили в присвоении 7 млн гривен.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что правоохранители расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Центр управления промышленностью" у предприятия, аффилированного с ее экс-руководителем.

Факты правонарушения обнаружили во время проверки филиала департаментом экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

"При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышено его стоимость более чем на 7 млн грн", - говорится в сообщении.

На предприятие поставили оборудование не соответствующего качества по почти 16 млн грн. В частности, оборудование китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки передали в Государственное бюро расследований. В ведомстве утверждают, что в ГБР открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

"Центр управления промышленностью" должен удовлетворять потребности железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта в добыче, изготовлении и поставке щебня, песка, гравия, шпал, брусьев стрелочных переводов, опор контактной сети, других железобетонных изделий и материально-технических ресурсов.

Сейчас, согласно информации на сайтн УЗ, филиал возглавляет Владимир Кудрявцев.

Украинская правда