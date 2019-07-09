Киевские автовокзалы выставлены на продажу

Фонд госимущества выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис" по стартовой цене 195,9 миллионов гривень.

Об этом сообщил в Facebook и. о. главы Фонда Виталий Трубаров.

"Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года. Государство владеет 99,9 процентами пакета акций", - написал он.

По словам Трубарова, в собственности АО "Киевпассервис" находятся: шесть автостанций в Киеве (АС Центр, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная) и 18 - в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - подчеркнул чиновник.

Отмечается, что участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10 и более процентов акций, имеющих отношение к государству-агрессору РФ.

Напомним:

О подготовке к продаже двух крупных предприятий - Машиностроительного производственного объединения "Орион" и "Киевпассервиса" - в Фонде сообщали еще в 2018 году.

Тогда руководитель Фонда рассказал о создании комиссии, которые должны провести инвентаризацию этих предприятий. После чего, по словам Трубаров, должны были провести оценку и сформировать условия их продажи.

Как сообщалось в мае 2019 года, на малой приватизации государство заработало первый миллиард гривень.

Экономическая правда