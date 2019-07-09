В ГФС Волыни - обыски: расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о схеме формирования налогового кредита и нанесении ущерба государству на 190 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС, покрывавшие деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент.

"В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - прокомментировали в ГБР.

По словам первого заместителя ГБР Ольги Варченко, эти финансовые операции были "транзитными".

"То есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - пояснила она.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК.

Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц, по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Напомним, что 6 июля президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Он обвинил их в "крышевании" контрабанды.

Украинская правда