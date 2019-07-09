В службе такси Bolt рассказали о зарплатах водителей

Доход водителя службы такси в Киеве может достигать 80 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказал в интервью Экономической правде Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.

"Буквально в прошлый месяц у нас был установлен рекорд. Водитель заработал порядка 80 тыс грн. Если я не ошибаюсь, он работал шесть дней в неделю около 10 часов. Это в Киеве", - сказал Потичный.

Из общей суммы дохода до 30% уходит на заправку автомобиля.

"80 тысяч — это реальная цифра, реальный водитель, который действительно заработал эти деньги. Конечно, у него есть расходы на топливо. По нашим оценкам, они составляют около 25-30% от общего дохода. По поводу амортизации автомобиля, тут каждый сам выбирает, но несложно высчитать при желании", - рассказал Потичный.

По его словам, компания платит большой бонус за брендирование.

"До 15 тыс грн в месяц можно заработать только за то, что ты работаешь с наклейкой на автомобиле", - заявил руководитель Bolt в Украине.

Напомним, месячный оборот рынка такси в крупных городах Украины достигает сотен миллионов гривен.

Подробнее читайте в интервью: Такси Bolt в Украине: как заработать 80 тысяч в месяц, куда идут деньги и какой средний чек

Экономическая правда