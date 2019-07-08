Новости 8 июля: "закупы" Нацбанка, скоростной интернет в селах, запрет "Космолота"
О "закупах" Нацбанка. Национальный банк с 1 по 5 июля купил на межбанке 321,2 миллиона долларов - в 7,3 раза больше, чем неделей ранее (44 миллиона долларов).
О скоростном интернете в селах. Телекомуникационная компания "Укртелеком" начала подключение абонентов к оптической сети в украинских селах, где до конца июля планируется построить почти 600 километров оптики.
О запрете "Космолота". В Украинской национальной лотерее заявили о прекращении распространения государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ" с 6 июля 2019 года.
О росте экономики. Нацбанк может пересмотреть прогноз ВВП Украины в сторону улучшения.
О евробондах Нафтогаза. НАК "Нафтогаз Украины" 8 июля начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних евробондов в евро.
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