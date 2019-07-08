Новости 8 июля: "закупы" Нацбанка, скоростной интернет в селах, запрет "Космолота"

О "закупах" Нацбанка. Национальный банк с 1 по 5 июля купил на межбанке 321,2 миллиона долларов - в 7,3 раза больше, чем неделей ранее (44 миллиона долларов).

О скоростном интернете в селах. Телекомуникационная компания "Укртелеком" начала подключение абонентов к оптической сети в украинских селах, где до конца июля планируется построить почти 600 километров оптики.

О запрете "Космолота". В Украинской национальной лотерее заявили о прекращении распространения государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ" с 6 июля 2019 года.

О росте экономики. Нацбанк может пересмотреть прогноз ВВП Украины в сторону улучшения.

О евробондах Нафтогаза. НАК "Нафтогаз Украины" 8 июля начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних евробондов в евро.

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Как Веревский приобрел активы "Дельта банка" с дисконтом 96%

Предприятия, на создание которых было потрачено более 4 млрд грн клиентов "Дельта банка", обесценились до 4% от балансовой стоимости. Как такое стало возможным и кто от этого больше всего выиграл?