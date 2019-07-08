Кандидатка заявляет, что ее незаконно исключили из списков "Слуги народа"

Кандидат в народные депутаты Елена Коробкова, которая находилась на 31-м месте списка "Слуги народа", была незаконно снята с парламентских выборов.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Из СМИ вы узнали, что я якобы написала заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты ООО"Слуга народа". Так вот - я никаких заявлений не писала", - заявилаКоробкова.

По ее словам, написать заявление задним числом она также не может.

"А вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - подчеркнула она.

Коробкова также отметила, что поддерживает президента и его "попытки изменить страну к лучшему".

"Поддерживаю программу, с которой он шел на выборы, но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды Президента", - подчеркнула Коробкова.

Она также рассказала, что после того, как ее пригласили в команду президента как эксперта и специалиста в финансовой сфере, она действительно поверила в то, что возможно вместе изменить страну к лучшему.

"Но после моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинского и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковых постами", - заявила Коробкова.

И добавила, что не понятно, почему все эти факты не были освещены в 2015 году.

"Чего ожидали? Ответ - один. Это все фейк"- отметила Коробкова.

Также она заявила об угрозах в ее сторону и призвала президента "навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды".

Напомним, 7 июля "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, включая Елену Коробкову.

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Экономическая правда