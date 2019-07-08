МЭРТ предлагает увеличить в 10 раз финобеспечение туроператоров

Министерство экономического развития и торговли обнародовало проект закона, которым предлагается увеличить финансовое обеспечение туроператоров в 10 раз и ввести штрафы за незаконное использование категорий гостиницами.

Об этом сообщается в законопроекте, размещенном на сайте министерства.

Согласно тексту законопроекта, сумма финобеспечения туроператора должна составлять:

не менее 5% от годового объема продаж за предыдущий год, но не менее 200 тыс. евро для оператора, предлагающего услуги выездного туризма (против 20 тыс. евро в действующем законодательстве);

не менее 100 тыс. евро для туроператоров въездного и внутреннего туризма (против 10 тыс. евро);

не менее 50 тыс. евро для операторов внутреннего туризма.

При этом финобеспечение турагента должно составлять не менее 5% от годового объема продаж, но не менее 20 тыс. евро.

Размер гарантии для новосозданных туроператоров равен нижнему порогу в зависимости от выбранного вида туризма, или 10 тыс. евро для турагента.

МЭРТ также предлагает закрепить штрафы для нарушителей туристического законодательства.

В частности, за незаконное использование категорий объектов туринфраструктуры и не обеспечение въезда-выезда туриста согласно договору – 100-500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а при повторном нарушении в течение года – 800-1000.

В документе также приведены детали и условия заключения договоров о туробслуживании, определяется понятие "безупречная деловая репутация руководителя туроператора".

Кроме того, в проект закона добавлены нормы о соответствии зданий гостиниц госстройнормам. Так, не менее 10% номерного фонда должны быть приспособлены для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Как указано в документе, законопроект разработан с целью интеграции национальной турсферы в европейскую.

Напомним:

В мае-2019 правительство усилило требования к туроператорам перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

Туроператоры также обязаны размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работает туроператор, и о наличии у них финобеспечения.

Также туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования – МЭРТ.

Предусмотрено и создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туринфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Закреплены требования к штату туроператора: теперь не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.