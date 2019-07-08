МЭРТ предлагает увеличить в 10 раз финобеспечение туроператоров
Министерство экономического развития и торговли обнародовало проект закона, которым предлагается увеличить финансовое обеспечение туроператоров в 10 раз и ввести штрафы за незаконное использование категорий гостиницами.
Об этом сообщается в законопроекте, размещенном на сайте министерства.
Согласно тексту законопроекта, сумма финобеспечения туроператора должна составлять:
не менее 5% от годового объема продаж за предыдущий год, но не менее 200 тыс. евро для оператора, предлагающего услуги выездного туризма (против 20 тыс. евро в действующем законодательстве);
не менее 100 тыс. евро для туроператоров въездного и внутреннего туризма (против 10 тыс. евро);
не менее 50 тыс. евро для операторов внутреннего туризма.
При этом финобеспечение турагента должно составлять не менее 5% от годового объема продаж, но не менее 20 тыс. евро.
Размер гарантии для новосозданных туроператоров равен нижнему порогу в зависимости от выбранного вида туризма, или 10 тыс. евро для турагента.
МЭРТ также предлагает закрепить штрафы для нарушителей туристического законодательства.
В частности, за незаконное использование категорий объектов туринфраструктуры и не обеспечение въезда-выезда туриста согласно договору – 100-500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а при повторном нарушении в течение года – 800-1000.
В документе также приведены детали и условия заключения договоров о туробслуживании, определяется понятие "безупречная деловая репутация руководителя туроператора".
Кроме того, в проект закона добавлены нормы о соответствии зданий гостиниц госстройнормам. Так, не менее 10% номерного фонда должны быть приспособлены для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Как указано в документе, законопроект разработан с целью интеграции национальной турсферы в европейскую.
Напомним:
В мае-2019 правительство усилило требования к туроператорам перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.
Туроператоры также обязаны размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работает туроператор, и о наличии у них финобеспечения.
Также туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования – МЭРТ.
Предусмотрено и создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туринфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.
Закреплены требования к штату туроператора: теперь не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.
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