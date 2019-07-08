Запрет летать в Грузию будет стоить авиакомпаниям РФ три миллиарда рублей

Указ Президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, который вступил в силу 8 июля, будет стоить им около трех миллиардов рублей (около 42 миллионов евро).

Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает DW.

"Сейчас расчеты проводятся. Предварительно мы оцениваем эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около трех миллиардов рублей", - сказал Дитрих.

Он добавил, что в эту сумму входят как прямые убытки, так и упущенная выгода. По его словам, авиакомпании представят уточненные расчеты до середины июля.

Отмечается, что в Грузии остаются почти 5 тысяч российских туристов, которые не воспользовались возможностью сдать билеты в РФ или обменять их на более ранние даты.

Дитрих заявил о выделении дополнительных средств на возвращение туристов в первую неделю после 8 июля.

Напомним:

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля.

Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию с этого дня.