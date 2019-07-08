Чистка в АМКУ: Загребельская обжалует свое увольнение

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская заявила, что обжалует указ президента Владимира Зеленского о своем увольнении.

Об этом она сказала в интервью LIGA.net.

Загребельская подчеркнула, что законных оснований для ее увольнения нет, о причинах увольнения ей не сообщили.

"Мое увольнение выгодно монополистам. Здесь и российские владельцы украинского трубопровода, и облэнерго, и украинские промышленные монополисты, и монопольный продавец табака - "Тедис", и различные деятели искусственных государственных монополий вроде Министерства юстиции с СЕТАМ, и "площадки-прокладки" Фонда госимущества с выгодоприобретателями в парламенте, и одна из крупнейших мафий в Украине - игровая", - заявила она.

На вопрос, является ли ее увольнение личной инициативой главы АМКУ или президента, Загребельская ответила, что глава АМКУ Юрий Терентьев "конечно, хотел моего увольнения последние несколько лет, но не думаю, что Терентьев влияет на факсимиле президента".

"Решение о моем увольнении пролоббировали более влиятельные лица. Однако, вполне вероятно, что Терентьева "развели" и взяли с него обещание быть послушным в обмен на "кресло" и мое увольнение", - добавила она.

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета также подчеркнула, что после смены власти не встречалась ни с президентом, ни с одним из чиновников Офиса президента.

"Соответственно, никаких отчетов о моей работе, объяснений, планов никто не спрашивал", - отметила Загребельская.

Напомним:

5 июля президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельськую.

Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.

В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.

Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.

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