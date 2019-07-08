65 населенных пунктов Украины начали подключать к скоростному интернету
Телекомуникационная компания "Укртелеком" начала подключение абонентов к оптической сети в украинских селах, где до конца июля планируется построить почти 600 километров оптики.
Об этом сообщается на сайте компании.
Как отметили в пресс-службе компании, всего в рамках масштабного проекта планируется подключить к интернету 300 населенных пунктов. Однако на первом этапе, который стартовал в июле текущего года, подключат 65 населенных пунктов.
"Первые подключения в рамках проекта по развитию оптики в 300 небольших населенных пунктах начато на полмесяца раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, на первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, где уже проложены 40% сети- это более 220 км.
Всего к концу июля планируется построить почти 600 км оптики, добавили в компании.
"Благодаря этому тысячи жителей 65 населенных пунктов получать интернет на скорости до 200 Мбит/с и смогут пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности интернет-телефонией и интерактивным телевидением", - подчеркнули в компании.
И добавили, что в 26 украинских селах до сих пор не было интернета.
"В целом этот масштабный проект предусматривает строительство более 3500 километров волоконно-оптических линий, в результате чего широкополосные сети доступа охватят дома в почти 300 небольших городах и селах", - пояснили в компании.
Этот проект "Укртелеком" реализует совместно со словенской телекоммуникационной компанией "Искрател".
Подключение к скоростному интернету происходит в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON, отметили в компании.
Напомним:
В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла 23 позиции, опустившись с 58 места, которое занимала в прошлом году, на 81-е.
В то же время, несмотря на низкую скорость интернета, Украина стала одним из лидеров по дешевизне мобильного интернета.
Экономическая правда
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