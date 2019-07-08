65 населенных пунктов Украины начали подключать к скоростному интернету

Телекомуникационная компания "Укртелеком" начала подключение абонентов к оптической сети в украинских селах, где до конца июля планируется построить почти 600 километров оптики.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отметили в пресс-службе компании, всего в рамках масштабного проекта планируется подключить к интернету 300 населенных пунктов. Однако на первом этапе, который стартовал в июле текущего года, подключат 65 населенных пунктов.

"Первые подключения в рамках проекта по развитию оптики в 300 небольших населенных пунктах начато на полмесяца раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, где уже проложены 40% сети- это более 220 км.

Всего к концу июля планируется построить почти 600 км оптики, добавили в компании.

"Благодаря этому тысячи жителей 65 населенных пунктов получать интернет на скорости до 200 Мбит/с и смогут пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности интернет-телефонией и интерактивным телевидением", - подчеркнули в компании.

И добавили, что в 26 украинских селах до сих пор не было интернета.

"В целом этот масштабный проект предусматривает строительство более 3500 километров волоконно-оптических линий, в результате чего широкополосные сети доступа охватят дома в почти 300 небольших городах и селах", - пояснили в компании.

Этот проект "Укртелеком" реализует совместно со словенской телекоммуникационной компанией "Искрател".

Подключение к скоростному интернету происходит в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON, отметили в компании.

Напомним:

В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла 23 позиции, опустившись с 58 места, которое занимала в прошлом году, на 81-е.

В то же время, несмотря на низкую скорость интернета, Украина стала одним из лидеров по дешевизне мобильного интернета.

Экономическая правда