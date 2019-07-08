"Укрзализныця" будет перевозить в составе пассажирских поездов почту, а не грузы

В контейнерах, которые "Укрзализныця" намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления, а не грузы.

Так операционный директор АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин разъяснил информацию о том, что компания хочет использовать пассажирские поезда для грузоперевозок, передает пресс-служба компании.

По словам Еремина, сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами.

Он добавил, что железная дорога - прогнозируемый и стабильный вид транспорта, который сможет обеспечить четкую доставку отправлений практически любых размеров.

"В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт", - отметил Еремин.

Он добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов, добавили в компании.

Напомним, 5 июля в "Укрзализныце" сообщили, что планируют перевозить грузы в пассажирских поездах.

Экономическая правда