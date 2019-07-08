British Airways грозит штраф в 200 миллионов долларов за утечку данных клиентов

Управление по вопросам информации Великобритании (ICO) решило оштрафовать авиакомпанию British Airways на 183 млн фунтов стерлингов ($229,3) за утечку данных клиентов в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В сентябре прошлого года авиакомпания обнаружила, что данные кредитных карточек сотен тысяч ее клиентов были украдены во время хакерской атаки на ее веб-сайт и приложение.

Владелец IAG British Airways заявил в понедельник, что ICO предлагает ввести штраф, равный 1,5% мирового оборота компании за 2017 год.

"Мы удивлены и разочарованы этим начальным выводом ICO. British Airways быстро откликнулась на преступный акт относительно кражи данных клиентов. Мы не нашли никаких доказательств мошенничества / мошеннической деятельности на счетах, связанных с кражей", - заявил Алекс Крус, председатель и исполнительный директор British Airways.

Ранее British Airways сообщала, что атака затронула около 380 тысяч транзакций, однако среди похищенных данных не было информации о поездках или паспортах. Хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты, информации о кредитных картах.

В British Airways является 28 дней, чтобы подать апелляцию.

Европейская правда