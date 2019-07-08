Саудовская авиакомпания отказалась покупать лайнеры Boeing 737 МАХ

Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее европейского конкурента Airbus.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что вместо 50 лайнеров 737 Max компания Flyadeal планирует приобрести 30 самолетов A320neo.

"Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о покупке нескольких десятков лайнеров еще на Международном авиакосмическом салоне в Париже, который проходил в июне.

Но тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 Max", - говорится в сообщении.

Компания планирует, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из самолетов A320neo марки Airbus.

Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 миллиарда евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта Украина присоединилась к запрету.

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