Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч сотрудников

Крупнейшее финансовое учреждение Германии - Deutsche Bank - может сократить до 20 тысяч рабочих мест в рамках радикальной реорганизации.

Об этом сообщает ВВС.

"В результате масштабной и радикальной реорганизации под увольнение могут попасть до 20 тысяч сотрудников. Ожидается, что наблюдательный совет Deutsche Bank утвердит соответствующий план уже в это воскресенье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребность в реорганизации появилась после провала переговоров о слиянии Deutsche Bank со своим главным конкурентом Commerzbank в апреле 2019 года.

Немецкое правительство поддержало слияние. Однако оба банка пришли к выводу, что сделка была бы слишком рискованной, опасаясь, что расходы на объединение могут превысить выгоды.

Целью реорганизации банка является его сосредоточение на растущем и выгодном бизнесе и повышения эффективности в целом.

"Deutsche Bank уже много лет борется с упадком своего инвестиционного банкинга и сделал несколько попыток восстановить свой бизнес. В пятницу банк объявил, что глава инвестиционного банкинга, Гарт Ричи, уходит с должности.

Акции упали на четверть за последний год. В прошлом месяце они упали ниже 6 евро за акцию, но с тех пор немного восстановились, а в пятницу, 5 июля, стоимость одной акции составила 7,17 евро", - пишет ВВС.

Напоминаем:

В середине марта Commerzbank и Deutsche Bank подтвердили, что начали обсуждение потенциального слияния.

Но в апреле стало известно, что Deutsche Bank и Commerzbank прекращают переговоры о возможном слиянии.

Обе финкомпании потратили миллиарды долларов на реструктуризацию, изменения в руководящем составе и сокращение персонала, но ни одной из них так и не удалось существенно улучшить свои показатели.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank могло привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.