Здание в Киеве стоимостью 120 миллионов вернулось в госсобственность

В Госреестр прав собственности внесена запись об отмене регистрации права собственности на здание по улице Гонты в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"По иску столичной прокуратуры возобновлено нарушенное право собственности государства на группу помещений нежилого здания площадью более 4 тыс кв м и стоимостью почти 117 млн гривен по ул Ивана Гонты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что факт незаконного отчуждения из собственности государства помещений, которые были закреплены за ГП "Киевкоммунэкология", был установлен правоохранителями в июне 2018 года.

Несмотря на запрет на отчуждение этого имущества, право собственности на него в марте 2017 года было зарегистрировано за частным предприятием на основании договора купли-продажи от ноября 2003 года, который противоречит требованиям законодательства.

Подчеркивается, что ни один уполномоченный государственный орган согласия на отчуждение группы нежилых помещений не предоставлял, аукцион по продаже этого имущества никогда не проводился, а договор купли-продажи на товарной бирже не регистрировался.

Экономическая правда