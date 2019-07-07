Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения — Борис Джонсон

Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября независимо от того, будет ли досянуто соглашение по Brexit.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает "критически важным", чтобы Европа поняла, что Великобритания готова уйти без сделки.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.

Напомним:

Джонсон утверждает, что влияние выхода страны из ЕС без соглашения будет "очень, очень малым".

Бывший министр иностранных дел Великобритании говорит, что, по его мнению, Британия не покидает Европейский Союз без договоренностей с Брюсселем. Но, по его словам, существует много способов смягчить последствия жесткого Brexit, влияние которого будет "очень, очень малым".

Ранее Джонсон дал обещание вывести Великобританию из ЕС за четыре месяца.

Имя нового премьера Британии объявят 23 июля. Кроме Джонсона на должность претендует министр иностранных дел Джереми Хант.

Украинская правда