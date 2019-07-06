Садовый рассказал, когда определят победителя тендера на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что победитель тендера на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове будет определен в сентябре.
Об этом он сказал на представлении нового председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, когда президент Владимир Зеленский предоставил ему слово, чтобы высказаться по этой теме, передает "Интерфакс-Украина".
"Уже проведен первый тендер, из 11 компаний, которые в нем участвовали, осталось 5. Тендер проводится по процедурам Европейского Союза.
Мы ожидаем в сентябре на финальное решение о компании, которая будет строить завод. В этом году мы уже начнем строить завод", - отметил Садовый.
По его словам, срок строительства - два года.
"Деньги есть, участок есть, проект есть, главное, чтобы не было различных провокаций и блокад", - добавил мэр Львова.
Он рассказал, что это будет международная компания с огромным опытом, поскольку все пять компаний, которые прошли первый этап тендера, построили в мире много заводов.
Кроме этого, Садовый отметил, что в 2019 году начнется рекультивация Грибовицкого полигона бытовых отходов в рамках проекта ЕБРР.
Напомним:
1 июня 2018 года мэр Львова Андрей Садовый подписал кредитное соглашение с ЕБРР о выделении 35 млн евро.
Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн евро и 5 млн евро кредита от Фонда чистых технологий на строительство мусороперерабатывающего завода, инвестиционный грант в размере до 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды на рекультивацию Грибовицкого полигона.
Заявки предоставили такие компании: Eggersmann Anlagenbau GmbH (Германия), Control Process S.A. (Польша), СМЕС (China Machinery Engineering Corporation, КНР); Ceres Group SAS (Франция), ECONOVA (АТ ЕКОНОВА, Польша), HELECTOR S. A (Греция), M-U-T (Австрия), JV EFACEC-TAHAL (Израиль), Atzwanger AG (Италия), Axis-Waste Treatment Technologies (Нидерланды), RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o. (Словения), 3 B Hungaria (Венгрия).
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