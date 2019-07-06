Джефф Безос официально развелся: бывшая жена получит 4% акций Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи официально оформили развод, по итогам которого Безос передаст уже бывшей жене около 4% акций компании (они оцениваются в 38 миллиардов долларов).

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Безос останется владельцем 12% акций Amazon, оцениваемых в 114,8 млрд долларов и в дальнейшем будет считаться самым багатым человеком мира. Маккензи Безос заявила, что передаст ему голосующие права на свои акции.

В мае Маккензи пообещала отдать половину своего состояния на благотворительность.

Напомним:

Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.

Сумма, которая отойдет Маккензи после развода, войдет в число крупнейших сделок в истории. В частности, это больше, чем крупнейшее на данный момент IPO — в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций 25 млрд долл.