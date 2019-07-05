Коболев рассказал, почему упала добыча газа

Добыча газа в Украине упал из-за блокировки выдачи лицензий Укргазвыдобуванню.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает "Укринформ".

"Истощенность месторождений Укргазвыдобування составляет сейчас 85%. Для того чтобы добывать больше газа, государственной компании нужны новые месторождения, новые лицензии", - заявил он.

"Причина, почему нас блокировали, - это коррупция. В Украине это работает очень просто: определенные политики раздают лицензии, а потом идут к нашим западным коллегам с целью их перепродажи. Там им говорят, что краденое не покупают, они возвращаются в Украину. Но все равно лицензии нам не выдают", - сказал Коболев.

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% - до 20,9 млрд кубометров.

При этом, крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявляла, что "Укргазвыдобування" выполнило программу "20/20" по части добычи газа на старых месторождениях.

Программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.