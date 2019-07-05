Минрегион не видит смысла сносить "хрущевки" в небольших городах

В правительстве видят два варианта решения вопроса с устаревшим жилым фондом – его снос и строительство нового жилья или проведение реконструкции.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас в Украине около 70-80% жилого фонда имеют устаревшее инфраструктурное состояние, и с каждым днем ​​оно ухудшается. Растет количество аварийных домов, и эти проблемы накапливаются. Поэтому мы предложили законопроект, в котором учли максимальное количество проблемных вопросов и предложили механизмы решения", – сказал заместитель министра.

По словам Парцхаладзе, проводить именно реновацию устаревшего жилья со сносом старых домов и строительством новых будет выгодно инвесторам в крупных городах, в других населенных пунктах местные власти с привлечением инвесторов должны проводить реконструкцию.

"Мы прописали, что в первую очередь строится пусковой дом, туда переселяются жители, и только после этого сносятся старые объекты. При этом обязательно квартира, предоставляемая взамен, должна быть с ремонтом. По моему мнению, если такой законопроект будет реализован, люди будут заинтересованы", – отметил замглавы Минрегиона.

"Площадь "хрущевки" – около 3,5 тыс. кв. м. Застройщик может построить дом на 10 тыс. кв. м. Часть квартир он отдает, а часть продает по рыночной цене и зарабатывает на этом. Инвестиционно это может быть очень удачным проектом, но только в крупных городах-миллионниках. В маленьких городах – нет. Там необходимо проводить именно реконструкцию, которую должна финансировать местные власти и привлекать инвесторов", – пояснил замминистра.

Одним из вариантов такой реконструкции Парцхаладзе предложил достройку в доме еще 2 этажей. При этом инвестор обязан полностью реконструировать здание, сделать его энергоэффективным, обновить все коммуникации, дополнительно поставить лифт, отремонтировать подъезд.

Парцхаладзе отметил, что для эффективной реализации проектов по реконструкции устаревшего жилья должна быть экономическая целесообразность.

Проект закона определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе, совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья, предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Напомним, Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции устаревших кварталов, который призван наконец начать этот процесс на практике.

Экономическая правда