Финансовый рынок Украины переходит на новую систему учета ценных бумаг

На финансовом рынке Украины состоится запуск новой IТ-системы для централизованного депозитарного учета ценных бумаг.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"С августа на финансовом рынке Украины будет внедрена новая IТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q. В DEPEND Q будет переведена информация о 4,33 млн счетов владельцев ценных бумаг, номинальная стоимость которых составляет 1,7 триллиона гривень", - говорится в сообщении.

В НКЦБФР отметили, что пока новая система учета ценных бумаг проходит полномасштабное тестирование всеми участниками рынка.

По данным Национального депозитария, уже 127 депозитарных учреждений, а это более половины лицензиатов, установили новую систему, прошли авторизацию и начали проводить учетные операции.

"Введение новой системы, отвечающей самым высоким международным стандартам обеспечит полноценную технологическую интеграцию Украины в мировую учетную систему ценных бумаг, существенно повысит возможности привлечения иностранных и отечественных инвестиций в ценные бумаги, создаст предпосылки для внедрения новых услуг на финансовом рынке", - говорится в сообщении.

Эти изменения предусмотрены Соглашением об ассоциации и Стратегией развития финансового сектора до 2020 года.

"Эта платформа позволит не только автоматизировать очень много функций, касающихся учета ценных бумаг, но кардинально повысить качество услуг для владельцев ценных бумаг. Наступит время, когда владельцы ценных бумаг смогут голосовать за решение на общем собрании акционеров через свой смартфон. Системные изменения продолжаются", - прокомментировал переход к новой IТ-платформе глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Депозитарные учреждения не ограничены в выборе модели работы на будущее и могут использовать как новую систему НДУ, так и альтернативные технологические решения.

Но они должны соответствовать требованиям, установленным Комиссией для этой деятельности, в том числе по взаимодействию депозитарного учреждения с Центральным депозитарием, представлению Комиссии административных данных и информации в виде электронных документов с применением электронной цифровой подписи, иметь функционал для предотвращения потерь, краж, несанкционированного уничтожения , искажения, подделки и копирования информации и т.п.

DEPEND Q - технологическая платформа, которая используется на европейских рынках ценных бумаг. Она обеспечит полную технологическую интеграцию украинского рынка в европейскую систему учета ценных бумаг.

Экономическая правда