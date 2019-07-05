Новости 5 июля: риски для банковской системы, назначение Нефьодова, новая бетонная дорога

О золотовалютных резервах. Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.

О назначении Нефьодова. Кабинет министров уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.

О рисках банковской системы. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

О новой бетонной дороге. В Кобеляцком районе Полтавской области для автомобилей открыто движение на 12 километрах новой бетонной дороги.

О стоимости бензина. На одну зарплату жители Украины могут себе позволить купить примерно 258 литров бензина, а в странах Персидского залива – до 6500 литров топлива.

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