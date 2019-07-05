"Нафтогаз" готов уже на следующей неделе выйти на рынок евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабмина для выхода на рынок евробондов для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с "Газпромом".

Об этом на брифинге заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе", - сказал он.

В комментарии агентству Коболев подчеркнул, что правительство пока не предоставило соответствующего разрешения.

По его словам, Кабмин в мае запретил "Нафтогазу" выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.

Глава правления "Нафтогаза" заявил, что есть международные банки, которые готовы одолжить 100 миллионов долларов, поэтому он рассчитывает на успех размещения.

Коболев также подчеркнул, что в условиях необходимости ежедневного наращивания запасов газа на 60 млн кубометров руководство НАК решило отсрочить выплату части дивидендов и он готов нести за это персональную ответственность.

"Если не будет запасов газа в 20 миллиардов кубометров, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно", - подчеркнул он.

Напомним:

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев допускал возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю и рассчитывал, что выход Украины на рынок может состояться в конце мая.