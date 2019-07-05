Кабмин поддержал 4 проекта соглашений с ЕС о финансовой поддержке Украины

Кабинет министров поддержал на заседании 5 июля четыре проекты соглашения между Украиной и ЕС для привлечения дополнительного финансирования социальной и экономической сфер на 86,9 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс службуМинистерства экономического развития и торговли.

Согласно проекту Дополнительного соглашения об увеличении финансирования мероприятия "Поддержка ЕС для востока Украины", Европейская комиссия увеличит финансирование проектана 10 млн евро. После подписания соответствующего соглашения общая смета проекта составит 60 млн евро.

"Средства будут привлечены на социальное и экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей, а также регионов, граничащих с Азовским морем", - заявили в МЭРТ.

Также Европейская комиссия предоставит 44 млн евро на финансирование "Программы технического сотрудничества на 2019 год", в частности - на реформирование сельского хозяйства, энергетики, госзакупок, охраны окружающей среды и торговли.

Проект соглашения "О поддержке гражданского общества и культуры" предусматривает помощь ЕС в размере 10 млн евро на развитие учреждений культуры, привлечение общественности в формирование политики и общий процесс реформирования Украины.

Проект соглашения о финансировании "Антикоррупционной инициативы ЕС и Украины - Фаза II" позволит привлечь 22,9 млн евро.

Своим решением правительство также уполномочил первого вице-премьера подписать все вышеперечисленные сделки.

Европейская правда