Кабмин одобрил результаты конкурса распределения участков на добычу газа

Кабинет министров на заседании в пятницу одобрил результаты конкурса на 9 участков по добыче газа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабмин делает все шаги для проведения открытых конкурсов на пользование недрами.

"Мы делаем конкретные вещи, чтобы системно эту проблему решить: нарастить добычу украинского газа и не покупать его за рубежом. Вот такое решение сегодня приближает нас к этой цели", - сказал он.

Напомним:

Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа, среди которых - две иностранные компании.

Как известно, конкурс на девять участков, признанных перспективными с точки зрения добычи на них газа, вызвал вопрос с самого начала. Правительство "под занавес" и "на бис" объявило его в крайне короткие сроки - потенциальным желающим давали два месяца на предложения вместо принятых в мире 6-8 месяцев. Условия для определения победителей были прописаны по принципу "кого захотим, того и признаем".

Впрочем экспертное сообщество активно включилось в дискуссию, чтобы конкурс не превратился в традиционный коррупционный "распил".

Читайте больше об этом в колонке ЭП: "Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков".

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