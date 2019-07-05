Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток почти на треть
Пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" за полгода вырос на 26%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.
Об этом сообщает аэропорт на своей странице в Facebook.
"За первые два квартала 2019 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" вырос на целых 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А это 552,6 тыс. пассажиров и 2478 вылетов", - заявили на предприятии.
Так, в июне 2019 года пассажиропоток составил 124,4 тыс. человек, что на 9% больше, чем в июне 2018 года.
Среди самых популярных направлений среди харьковчан стали: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.
Кроме того, этим летом пользуются популярностью такие страны как Греция, Грузия, Ливан и Черногория.
В аэропорту отметили, что важными событиями месяца стали: открытие регулярных рейсов в Одессу, Римини, Кутаиси и Париж (SkyUp Airlines) и старт прямых рейсов в Краков (Ryanair).
Кроме того, аэропорт прошел сертификацию, отвечающую европейским стандартам.
Напомним, небольшие аэропорты помогли обеспечить Украине рекордный пассажиропоток в прошлом году.
Так, аэропорт "Харьков" продемонстрировал прирост в 19,4%, обслужив в 2018 году 962,5 тыс. пассажиров.
Экономическая правда
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