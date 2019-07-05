Аграрий экспорт из Украины в ЕС вырос на треть

Экспорт продукции украинского аграрно-промышленного комплекса в страны ЕС в январе-мае 2019 вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 миллиарда долларов.

Об этом сообщила в. о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

"Экспорт украинской продукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% - до 2,967 млрддолл. Импорт увеличился на 12,1% и составил 1,227 млрддолл", - написала она на своей странице в Facebook.

Больше всего продукцией АПК Украинаторговала с Нидерландами - их доля в товарообороте между Украиной и странами ЕС составляет 17,6%, а также Испанией (13,7%), Польшей (13,1%), Германией (10,8%) и Италией (10,8%).

Основными продуктами в структуре экспорта в ЕС являются зерновые злаки - 1,4 млрддолл, растительное масло - 610,5 млндолл, остатки и отходы пищевой промышленности - 272,8 млндолл, семян масличных культур - 177,4 млндолл, мясо и пищевые субпродукты птицы - почти 86 млндолл, плоды, орехи и цедра - 53 млндолл, изделия из зерна и хлебных злаков - 36,4 млндолл, мед – 34,6млн долл.

В общем внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января - мая 2019 года увеличился на 24,7% (или на 830,6 млн долл) по сравнению с аналогичным периодом 2018годаи составил 4,2 млрд долл.

Европейская правда