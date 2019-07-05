Гройсман раскритиковал решение суда заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал решение Окружного административного суда Киева, который приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 миллиардов гривень, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

"Недавно один из судей Украины принял решение по искам нескольких госкомпаний, например" Нафтогаза ", остановить перечисление почти 15 млрд грн дивидендов в бюджет страны компанией" Нафтогаз Украины ", - выразил недовольство премьер.

Напомним:

Суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК "Нафтогаз Украины" должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.

24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн.

Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

В качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просила на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату всых дивидендов - и НАК (государству), и миноритариям.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты".

Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42%.