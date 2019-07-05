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BMW и Daimler вместе будут работать над автопилотом

Пятница, 5 июля 2019, 11:15
 

Немецкие автопроизводители BMW Group и Daimler AG заключили соглашение о сотрудничестве в разработке технологии для автоматического управления автомобилем.

Об этом говорится в пресс-релизе BMW Group.

"BMW Group и Daimler AG начали сотрудничать над разработкой автоматического управления автомобилем. Представители компаний сегодня подписали договор о долговременном стратегическом сотрудничестве, которое будет сосредоточено на совместной разработке технологий нового поколения систем для помощи водителю в автоматическом управлении автомобилями на магистралях и автоматической системе парковки", - говорится в сообщении.

В BMW добавили, что сейчас идут переговоры по расширению сотрудничества по разработке технологий автоматического управления автомобилями в населенных пунктах и центре городов.

Отмечается, что главная цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы в 2024 году обе компании могли имплементировать эти технологии в автомобили собственного производства.

В разработке будут участвовать более 1200 специалистов.

Экономическая правда

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BMW автомобили

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