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Такси-сервис Bolt открывает офис и центр исследований в Киеве

Четверг, 4 июля 2019, 16:35
 

Компания Bolt откроет офис и центр исследований и разработок в столичном инновационном парке UNIT.City.

Об этом сообщил UNIT.City на своей странице в Facebook.

"Уже в августе команда из более чем 50 человек будет работать в инновационном парке. А в конце года планируют набирать разработчиков в R&D ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый резидент значительно усилит инновационный парк и стартап-экосистему Киева.

Bolt - транспортная платформа (автомобили, мотоциклы, электросамокаты), стремительно развивающаяся в Европе и Африке. Сейчас она насчитывает 25 млн пользователей в 30 странах.

Среди инвесторов - Daimler (производитель Mercedes-Benz), китайский агрегатор такси Didi Chuxing, инвестиционный фонд Korelya Capital и соучредитель TransferWise.

Напомним:

С мая 2019 года Bolt перестал принимать водителей на "евробляхах".

А с июля такси-сервис Bolt страхует жизнь каждого пассажира на 1 миллион гривень.

Экономическая правда

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