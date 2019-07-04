Такси-сервис Bolt открывает офис и центр исследований в Киеве
Компания Bolt откроет офис и центр исследований и разработок в столичном инновационном парке UNIT.City.
Об этом сообщил UNIT.City на своей странице в Facebook.
"Уже в августе команда из более чем 50 человек будет работать в инновационном парке. А в конце года планируют набирать разработчиков в R&D ", - говорится в сообщении.
Ожидается, что новый резидент значительно усилит инновационный парк и стартап-экосистему Киева.
Bolt - транспортная платформа (автомобили, мотоциклы, электросамокаты), стремительно развивающаяся в Европе и Африке. Сейчас она насчитывает 25 млн пользователей в 30 странах.
Среди инвесторов - Daimler (производитель Mercedes-Benz), китайский агрегатор такси Didi Chuxing, инвестиционный фонд Korelya Capital и соучредитель TransferWise.
Напомним:
С мая 2019 года Bolt перестал принимать водителей на "евробляхах".
А с июля такси-сервис Bolt страхует жизнь каждого пассажира на 1 миллион гривень.
Экономическая правда
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