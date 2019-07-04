В Минрегионе рассказали, как планируют бороться с пробкамина дорогах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало ряд комплексных решений и изменений в государственные строительные нормы для уменьшения заторов в городах и решения вопроса с нехваткой парковок.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Понятно, что пробки - явление неизбежное. Но есть множество идей и факторов, которые могут оптимизировать его. Прежде всего, надо больше внимания уделять общественному транспорту. Делать его более комфортным и удобным для людей", - отметил министр.

Как напомнил Парцхаладзе, ранее в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать.

"Например, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от чрезмерного количества машин и уменьшит заторы", - напомнил он.

Кроме того, в пешеходной доступности от них должны быть организованы транспортные узлы.

"Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы, отметил чиновник.

Вышеупомянутые нормы содержатся в ДБН "Планировка и застройка территорий" и действуют с 1 сентября 2018, отметил замминистра.

Данные ДБН также установили, что в центральных и исторических районах городов разрешается строить только подземные паркинги. Это касается как общественной, так и жилой застройки.

"Таким образом хотим освободить пространство в исторических местах и в центре городов от чрезмерного количества припаркованных автомобилей. Во многих городах Европы это работает уже давно", - добавил он.

Кроме того, с 1 июля разрешили строить автоматизированные парковки, которые намного экономичнее по площади. В строительстве они немного дороже, но в эксплуатации намного удобнее, добавил Парцхаладзе.

Также с 1 сентября прошлого года начали действовать обновленные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полосы движенияна дорогах - с 3,5 - 3,75 м до 2,75 - 3,5 м в зависимости от назначения дороги. Это позволяет практически в 10 раз уменьшить аварийность, гарантирует безопасность, а также увеличивает пропускную способность дорог, то есть, уменьшает пробки.

"Освобождается место для дополнительных полос движения авто или общественного транспорта, организации парковочных карманов и велодорожек. Активное велосипедное движение, кстати, тоже может значительно разгрузить город. В той же Голландии велосипедистов больше, чем авто ", - отметил Парцхаладзе, отметив, что проектирование велодорожек и велополос на дорогах Украины с 1 сентября 2018 является обязательным.

Также он подчеркнул важность учета плотности застройки, ведь она тоже влияет на пробки и другие транспортные проблемы в том или ином микрорайоне.

Норма действует с сентября прошлого года, напомнил замминистра.

"В новых градостроительных ДБН мы ограничили плотность застройки. Теперь максимальная плотность застройки - 540 человек на гектар. Раньше при каком-либо обосновании ее можно было увеличивать как угодно. У нас есть микрорайоны, где и по 2, и по 3000 жителей на одном гектаре. При этом там нет соответствующей инфраструктуры - нет подземного паркинга, достаточного количества спортивных и детских площадок и тому подобное. В тех же европейских странах отталкиваются от чрезмерной высотности, а делают комфортную застройку и соответственно - равномерное развитие городов", - подытожил Парцхаладзе.

Напомним, ранее в Минрегионе отметили, что хотят организовать уличное движение в Украине, как в Европе.

Экономическая правда