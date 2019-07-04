Суд снял арест с почти 12 тысяч тонн масла для "Трейд Коммодити"

Апелляционный суд Днепропетровской области снял арест с 11,5 тысячи тонн базового масла, предназначенного для группы "Трейд Коммодити".

Об этом говорится в определениях Октябрьского районного суда Днепропетровска от 1 июля, передает enkorr.

Повторные ходатайства следователей о его аресте двое следственных судей рассматривать отказались.

27 июня следователи Государственной фискальной службы направили новое ходатайство об аресте масла, которое должна была рассматривать судья Наталия Ткаченко. Она заявила о самоотводе "для устранения каких-либо сомнений в предвзятости". Эта же судья 18-19 июня санкционировала обыски в рамках этого уголовного производства.

После самоотвода Ткаченко, рассматривать ходатайство должен был судья Сергей Федорищев, который 27 мая принимал решение об аресте масла. Он также заявил о самоотводе, ссылаясь на устранение сомнений в предвзятости.

Интересы компании-импортера масла ООО "Софт Оил" представляет группа адвокатов, среди которой бывший заместитель генерального прокурора Виталий Касько. Он защищает интересы "Трейд Коммодити" как минимум с осени 2017 г. Он был даже привлечен как содокладчик на пресс-конференции инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко и Андрея Адамовского (см. фото).

Владельцы арестованного масла организовали медиа-кампанию с целью дискредитации расследования ГФС. В течение последних двух недель в эфире нескольких телеканалов и в ряде интернет-ресурсов были опубликованы материалы, в которых говорится о превышении работниками ГФС и прокуратуры полномочий и "давлении на бизнес".

Как сообщалось, 21 и 23 мая в порт Николаева прибыло два танкера с 11 527,33 т базового масла стоимостью 7 млн долл. Продукт импортирован компанией "Софт Оил". Это масло предназначалось компании "Оптимус Конекшн" (ранее активный участник гостендеров ООО "Газтрейд"), которая входит в орбиту группы "Трейд Коммодити". Контракт на продажу масла между "Софт Оил" и "Оптимус Коннекшн" № ОЛ-2005/19 был подписан 20 мая, за день до прихода первого танкера

27 мая 11,5 тыс. т масла были арестованы. Резервуары нефтеперевалки "Ойл Трансшипмент" (Николаев) с этим продуктом опечатаны. Поводом для ареста стали подозрения ГФС, что компания-импортер — ООО "Софт Оил" — имеет признаки фиктивности.

27 июня ГФС проводила повторный обыск на территории нефтеперевалки.

В тот же день туда прибыла силовая группа Госбюро расследований, которая противодействовала работникам налоговой милиции.

Допрошенный в качестве свидетеля директор "Софт Оил" Кирилл Суворов сообщил, что отношение к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги.

6 июня компания была перерегистрирована на Дмитрия Олейника, который ранее представлялся коммерческим директором "Софт Оил".

Позже Олейник заявил об "исчезновении" Суворова, а в СМИ была размещена информация, что он был якобы похищен следователями ГФС.

Напомним, в середине июня ГФС начала расследование в отношении компаний группы "Трейд Коммодити" по подозрению в смешивании авиационного керосина и масла с дизельным топливом с целью минимизации налоговых обязательств.

Напомним:

С 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получила горюче-смазочных подрядов на 17 млрд грн.

В 2017 году в деле по поставкам компанией "Трейд Коммодити" топлива для армии НАБУ задерживало одного из инвесторов этой компании Владимира Трофименко, главного тендерщика армии Владимира Гулевича и замминистра обороны Игоря Павловского.

В 2018 году Верховный суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы НАБУ и Госаудитслужбы по делу об отмене требования аудиторов к Минобороны взыскать с "Трейд Коммодити" 149,34 млн гривен.

Речь шла об убытках из-за незаконного повышения стоимости топлива из-за заключения дополнительных соглашений в рамках 14 контрактов, заключенных в 2016 году.