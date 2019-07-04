Государство в смартфоне: бизнес предложил свое видение концепции

Процесс перевода государства в смартфон стоит разделить на две составляющие - услуги (в том числе, выдача документов и справок) и реестры/открытые данные.

Такое видение предоставляет Бизнес Ассоциация Украины.

"Ассоциация всегда выступала за уменьшение любых прямых контактов бизнеса с государственными служащими с целью снижения уровня коррупции, детенизации экономики, упрощенияпроцессов согласований и получения различных документов, справок и т.д.", - отметили в Ассоциации.

Как напомнили в ЕБА, сейчас в электронном виде предоставляется уже 125 услуг.

"Однако, большинство из них, к сожалению, не работает на 100% в онлайне, а система идентификации остается неудобной для гражданина и бизнеса", - добавили в ЕБА.

По мнению бизнеса, уже сейчас в электронный формат стоит переводить 13 услуг и 16 реестров.

"Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем бизнес надеется, что все же большинство услуг/информации, предоставляемой государством, будет диджитализовано. А документооборот в органах власти электронизировано, что предоставит возможность онлайн отслеживать любое обращение", - подчеркнули в Ассоциации.

В контексте услуг, речь идет об:

- инициативе BankID, что позволит украинцам открыть банковский счет со своего смартфона без физического присутствия для идентификации.

- внедрение безналичных платежей за админуслуги - системно и по всей стране.

- передаче электронной отчетности с использованием цифровой подписи в госорганы.

- создание Е-кабинет для таможни (по аналогии с налоговым) для эффективного временного контроля выполнения таможенных формальностей.

- онлайн подачу документов в "единое окно" без участия таможенного брокера и таможенной декларации без специальной платной программы.

- заказ марок акцизного налога, которое уже давно должно происходить онлайн в Кабинете налогоплательщика, но в реальности компании везут флешку в территориальные отделения ГФС.

- внедрение выдачи Е-рецептов для лечения животных, что позволит повысить качество и безопасность продукции (мяса, молока и т.д.).

- возможность выдачи потребителям гарантийных талонов на бытовую технику и электронику в электронном виде, по примеру некоторых стран ЕС или США.

- полноценное внедрение приложении "Покупай безопасное", что поможет определить ввозился ли товар официально в Украину, чтобы понять, адаптирован или он к требованиям нашего рынка.

- создание Е-кабинета заявителей для визуализации всех этапов утверждения проведения клинических испытаний и Е-кабинет для визуализации процесса прохождения растамажывания грузов с исследуемыми лекарственными средствами и вспомогательными материалами.

- выполнение требований ФАО для присоединения к системе электронного обращения фитосанитарных сертификатов в Украине.

В контексте реестров, по мнению бизнеса, актуально такое:

Открытие доступа к учету (реестру) выданных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом.

Перевод в Е-реестр информации относительно разрешений на оптовую торговлю алкогольными напитками и по лицензиям производителей и импортеров алкогольных напитков.

Открытие Реестра объемов зерна на элеваторах и перевода оборота складских документов в Е-форму.

Создание реестра пищевых добавок и энзимов, ароматизаторов и введение Е-системы фармакологического надзора, для анализа побочных реакций при использовании ветеринарных лекарственных средств.

Создание реестра предприятий, имеющих мощности для утилизации конфискованной контрафактной продукции.

Введение общегосударственного Е-реестра лесорубных билетов и общегосударственной системы Е-учета древесины.

Полноценное внедрение Е-реестра листков нетрудоспособности, который позволит качественно бороться с фиктивными больничными.

В то же время, бизнес предлагает вернуться к решению вопроса обеспечения корректной работы единой базы данных ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками - для отсутствии задержек в связи с отсутствием или несвоевременным обновлением информации при проведении госконтроля качества лекарств.

Кроме того, предлагается:

Создать единую базу данных медицинских изделий на рынке Украины - для борьбы с серым импортом.

Предоставить официальный статус и запустить Реестр клинических исследований лекарственных средств. Создать единственный официальный Реестр лечебно-профилактических учреждений и физических лиц предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, информации об аккредитации.

Создать реестры пациентов, чтобы иметь актуальную статистику, например о распространенности и количестве заболеваний в Украине и по регионам.

Чтобы поместить государство в смартфон в контексте взаимодействия с гражданами, Украина уже сделала значительные шаги в этом направлении, но движение стоит продолжать.

Читайте подробнее в колонке ЭП: Как перенести государство в смартфон?

Экономическая правда