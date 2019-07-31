Dragon Capital приобрела ряд недвижимости в течение недели

Компания URE Holding Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Smart Plaza Obolon в городе Киев площадью около 13 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

О сделке было объявлено 31 июля. Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тысяч квадратных метров расположен рядом со станцией метро "Минская". Открытие торгового центра состоялось в январе 2019 года.

26 июля "Драгон капитал консалтинг", входящее в группу компаний Dragon Capital, купило помещение львовского ресторана "Під левом" за рекордные для города 116 млн гривен. Лот площадью 945,1 кв. м. представляет собой нежилые помещения в подвале и на первом этаже трех соседних зданий, соединенных между собой переходами. Здания находятся на площади Рынок.

25 июля "ДК БЦ1", входящее в группу компаний Dragon Capital, стало победителем голландского аукциона по продаже бывшего офиса ликвидируемого банка "Киевская Русь" по ул. Хорива, 11а на столичном Подоле площадью 1,4 тыс кв м с предложением 60,5 млн грн.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Экономическая правда