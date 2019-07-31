Бывший эксперт МВФ возглавила набсовет Приватбанка

Обновленный состав наблюдательного совета "Приватбанка" избрал своим главой Шэрон Иcки, которая в прошлом была международным советником Управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – отметила Иски.

Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранную главу и напомнила о необходимости достижения целей, заложенных в политике собственности и стратегии "Приватбанка".

"Приватбанк" должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача – сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию – максимально прозрачной и эффективной", – подчеркнула Маркарова.

Ранее Кабинет министров утвердил в наблюдательный совет Приватбанка Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика.

Напоминаем:

19 июня трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались от работы в набсовете Приватбанка из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования".

Однако, как сообщалось, на самом деле причина может быть другой.

Экономическая правда