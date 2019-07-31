В Минрегионе изучают возможность проектирования в кафе игровых уголков для детей

Минрегион изучает предложение по проектированию организованных игровых уголков для детей в кафе, ресторанах и других заведениях питания.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Сейчас планируем более подробно изучить этот вопрос для возможного внесения изменений в государственные строительные нормы", - отметил он.

По его словам, в этом вопросе важно определить конкретные требования не только к размерам и их отделению от общих залов в заведениях питания, но и к безопасности обустройства таких помещений или зон.

"Согласен на 100%, что в барах и клубах детские зоны точно не нужны. Однако сегодня и в Киеве, и в других городах есть много семейных заведений, которые можно посещать с детьми в том числе. И не всегда для них предусмотрены такие удобства как игровая зона.

А нормы ГБН настолько устаревшие, что там определяется возможность это делать только в детских кафе. Поэтому думаю, что их устройство и в других актуальных для этого заведениях должно быть обязательно предусмотрено", - добавил Парцхаладзе.

Напомним:

Минрегион обновит государственные строительные нормы по проектированию предприятий питания, в частности, в новых нормах предлагают ввести современную классификацию таких объектов на замену старой советской.

Экономическая правда