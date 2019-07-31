Wizz Air за последние две недели отменил 50 вылетов из Киева

Лоукостер Wizz Air с 16 по 30 июля отменил 50 вылетов из Киева.

Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта "Жуляны", передает avianews.com.

В указанный период отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

В авиакомпании Wizz Air пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним:

Ранее Wizz Air заявил об отмене части рейсов по указанным направлениям, но на более поздний период - с 3 по 20 августа - из-за задержек с поставками новых самолетов.