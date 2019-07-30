Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук сообщил, что глава правительства Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабинета министров происходит каждую среду.

Напомним:

24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.

30 июля Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнилКабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет обращаться в суд, если ему попытаются отстранить от должности.

Украинская правда