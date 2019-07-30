Полтава получит 10 миллионов евро кредита от ЕБРР на закупку 40 троллейбусов

Европейский банк реконструкции и развития предоставит коммунальному предприятию "Полтаваэлектроавтотранс" кредит в размере 10 миллионов евро на закупку 40 троллейбусов с оборудованием для диагностики и на модернизацию тяговых подстанций.

Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Этот проект станет первой инвестицией в рамках новой Программы ЕБРР для финансирования общественного транспорта в Украине объемом 250 млн евро. Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудованияе для технического обслуживания и диагностики", - написал он.

Отмечается, что часть кредита используют для модернизации тяговых подстанций.

"Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота. Инвестиционная программа дополнит грантовое финансирование Программы поддержки муниципальных проектов ЕС на сумму почти 450 тісяч евро", - добавил Усов.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития готов принять решение об открытии кредитной линии "Киевскому метрополитену" на приобретение новых вагонов.

Экономическая правда